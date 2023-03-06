Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Лекарство для иммунной системы заставило людей пить меньше алкоголя

Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что препарат для лечения воспалительных заболеваний может снизить потребление алкоголя более чем на 50%.

Лекарство для иммунной системы заставило людей пить меньше алкоголя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Клинические испытания показали, что лекарство, которое используется для лечения псориаза, значительно снижает потребление алкоголя более чем на 50% у людей с алкоголизмом.

«Мы невероятно рады, что нашли лекарство, которое оказывает такое большое влияние на потребление алкоголя и в то же время обладает такой хорошей переносимостью и безопасностью», — отметили учёные.

В среднем участники выпивали около пяти порций алкоголя в день в начале исследования. Люди, которые получали плацебо, в конце исследования по-прежнему выпивали около пяти порций в день. А те, что получали настоящий препарат, сократили потребление алкоголя до двух порций в день.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий