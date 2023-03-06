Лекарство для иммунной системы заставило людей пить меньше алкоголя

Исследователи обнаружили, что препарат для лечения воспалительных заболеваний может снизить потребление алкоголя более чем на 50%.

Клинические испытания показали, что лекарство, которое используется для лечения псориаза, значительно снижает потребление алкоголя более чем на 50% у людей с алкоголизмом.

«Мы невероятно рады, что нашли лекарство, которое оказывает такое большое влияние на потребление алкоголя и в то же время обладает такой хорошей переносимостью и безопасностью», — отметили учёные.

В среднем участники выпивали около пяти порций алкоголя в день в начале исследования. Люди, которые получали плацебо, в конце исследования по-прежнему выпивали около пяти порций в день. А те, что получали настоящий препарат, сократили потребление алкоголя до двух порций в день.