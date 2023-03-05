Врачи нашли более точный способ оценки сердечно-сосудистого риска

Ученые из Intermountain Health выяснили, что тестирование на белок ApoB может эффективнее выявлять пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем анализ на холестерин. Исследование представлено на ежегодных научных сессиях Американского колледжа кардиологии в Новом Орлеане.

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Проверка уровней ЛПВП и ЛПНП («хорошего» и «плохого» холестерина) является частью ежегодного скрининга сердечно-сосудистого здоровья. Новое исследование нашло более точный метод прогноза.

Белок ApoB переносит молекулы жиров, в том числе и холестерина ЛПНП, по всему телу. ApoB, таким образом, «отвечает» за атеросклероз — накопление холестериновых бляшек на стенках артерий. Сужение просвета артерий приводит к развитию многих нарушений кровообращения.

Исследователи изучили электронные медицинские карты пациентов с 2010 года по февраль 2022 года. Они обнаружили, что уровни белка ApoB положительно коррелировали с уровнем «плохого» холестерина. Кроме того, по уровню ApoB можно было точнее предсказать сердечно-сосудистый риск, особенно среди пациентов с нормальным уровнем ЛПНП.

Дело в том, что у некоторых людей может быть нормальный уровень ЛПНП, но повышенный уровень ApoB, а следовательно — повышенный риск более серьезного атеросклероза.