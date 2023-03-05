Ученые выяснили как бактерии, вызывающие менингит, проникают в мозг

Эксперименты на мышах показывают, что микробы захватывают клетки защитной оболочки мозга.

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Новое исследование показало, что бактерии могут проникать в мозг, захватывая клетки в защитных слоях мозга. Результаты намекают на то, как распространяется смертельная инфекция, называемая бактериальным менингитом, проникает в мозг.

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Исследователи сообщают, что у мышей, зараженных бактериями, вызывающими менингит, микробы используют ранее неизвестную связь между чувствительными к боли нервными клетками и иммунными клетками, чтобы ускользнуть от защиты мозга, сообщают исследователи в журнале Nature.

Результаты также намекают на новый способ возможной задержки вторжения — использование лекарств от мигрени, чтобы прервать эти межклеточные связи.

«Неожиданно болевые волокна захватываются бактериями, когда они пытаются вторгнуться в мозг», — говорит Исаак Чиу, иммунолог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Обычно можно ожидать, что боль будет для нас системой предупреждения, чтобы каким-то образом начать лечение, говорит он. «Мы обнаружили обратное… Этот [болевой] сигнал используется бактериями для получения преимущества».

Известно, что чувствительные к боли нейроны и иммунные клетки сосуществуют в мозговых оболочках, особенно в самом внешнем слое, называемом твердой мозговой оболочкой.

Чтобы увидеть, какую роль играют боль и иммунные клетки в бактериальном менингите, команда Чиу заразила мышей двумя бактериями, которые, как известно, вызывают инфекцию у людей: Streptococcus pneumoniae и S. agalactiae. Затем исследователи наблюдали, где эти бактерии оказались у мышей, генетически измененных так, чтобы у них отсутствовали чувствительные к боли нервные клетки, и сравнили эти места покоя с теми, что у мышей с неповрежденными нервными клетками.

Ученые обнаружили, что у мышей без чувствительных к боли нейронов в мозговых оболочках и мозге было меньше бактерий, чем у мышей с нервными клетками. Это противоречит представлению о том, что боль при менингите служит предупреждающим сигналом для иммунной системы организма, мобилизуя ее к действию.