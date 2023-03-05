Ученые обнаружили нарушения структуры главной молекулы при раке

Научные специалисты из Университета штата Пенсильвания впервые установили полную структуру белка p53 — главной молекулы при развитии половины видов рака, который получен из тканей пациентов. Результаты представлены в журналах ChemBioChem и International Journal of Molecular Sciences.

Белок p53, который также известен как «страж генома», защищает геном организма от повреждений, вынуждая клетки восстанавливать ДНК или самоликвидироваться. Однако мутации в гене, который кодирует данный белок, способны помешать ему выполнять свою работу и вызвать накопление ошибок в генетическом коде, что приведет к возникновению рака.

Исследователи обратили внимание на то, что знания о борьбе с раком будут неполными без понимания полной структуры p53: сложно установить, как что-то функционирует, не зная его физического устройства.

Ученые использовали криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) для визуализации отдельных белков p53, которые были выделены из клеток опухоли головного мозга людей. Они применили полупроводниковые материалы для захвата белков p53. Данные чипы на основе кремния удерживают белки так, что специалистам удалось рассмотреть ранее неизученные особенности строения белка.