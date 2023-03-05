Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
3 часа назад

Ученые впервые рассмотрели нарушения структуры главной молекулы при развитии рака

FBM.ru

Научные специалисты из Университета штата Пенсильвания впервые установили полную структуру белка p53 — главной молекулы при развитии половины видов рака, который получен из тканей пациентов. Результаты представлены в журналах ChemBioChem и International Journal of Molecular Sciences.

Ученые обнаружили нарушения структуры главной молекулы при раке
Фото: FBM.ruFBM.ru

Белок p53, который также известен как «страж генома», защищает геном организма от повреждений, вынуждая клетки восстанавливать ДНК или самоликвидироваться. Однако мутации в гене, который кодирует данный белок, способны помешать ему выполнять свою работу и вызвать накопление ошибок в генетическом коде, что приведет к возникновению рака.

Исследователи обратили внимание на то, что знания о борьбе с раком будут неполными без понимания полной структуры p53: сложно установить, как что-то функционирует, не зная его физического устройства.

Ученые использовали криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) для визуализации отдельных белков p53, которые были выделены из клеток опухоли головного мозга людей. Они применили полупроводниковые материалы для захвата белков p53. Данные чипы на основе кремния удерживают белки так, что специалистам удалось рассмотреть ранее неизученные особенности строения белка.

Эксперты исследовали семь «горячих точек» белка, где изменения зачастую приводят к возникновению рака. Они выяснили, что незначительные сдвиги в трехмерной структуре мутировавшего p53 могут оказывать влияние на поверхностные заряды белка, которые требуются для взаимодействия с ДНК. В дальнейшем наблюдения ученых дадут возможность создать более эффективные методы лечения.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий