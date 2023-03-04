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1 час назад

Зубная нить оказалась способна предотвратить проблемы с сердцем

Ferra.ru

Новое исследование Университета Хиросимы показывает, что распространённая инфекция десен, называемая пародонтитом, может быть связана с фибрилляцией предсердий или нерегулярным сердцебиением.

Зубная нить оказалась способна предотвратить проблемы с сердцем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пояснили учёные, пародонтит связан с длительным воспалением, а воспаление играет ключевую роль в патогенезе фибрилляции предсердий. Для своей работы команда удалила части сердца с рубцами и проанализировала ткань. Оказалось, что чем сильнее была инфекция десен, тем сильнее были выражены и рубцы.

Учёные считают, что правильный уход за деснами может снизить риск опасного состояния. Поэтому тщательно очищать полость рта, в том числе с помощью зубной нити, важно.

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