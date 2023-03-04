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20 минут назад

Выяснилось, как избавиться от боли при остеоартрите коленного сустава

Газета.Ru

Ученые из Джорджтаунского университета подтвердили, что радиочастотная абляция коленного нерва позволяет значительно уменьшить боль пациентам с остеоартритом коленного сустава. Исследование представлено на ежегодном собрании Общества интервенционной радиологии.

Выяснилось, как избавиться от боли при остеоартрите коленного сустава
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Медики проанализировали данные 36 пациентов, перенесших радиочастотную абляцию коленного нерва с февраля 2022 года по август 2022 года. В среднем за каждым наблюдали около 75 дней.

Исследователи выявили значимое снижение показателей боли по визуальной аналоговой шкале VAS у пациентов после процедуры, особенно среди пациентов старше 50 лет. В среднем показатели боли по шкале VAS упали с 8,58 до 5,05 балла. Пол, индекс массы тела, предшествующие операции на колене и фибромиалгия в истории болезни не оказывали существенного влияния на результат.

Авторы отметили, что примерно каждый четвертый взрослый американец испытывает боль в колене, и она часто связана с остеоартритом. Радиочастотная абляция коленного нерва может дать многим из этих людей возможность вернуться к повседневной деятельности.

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