Доказана связь между депрессией и состоянием иммунной системы

Ученые Университета Бристоля доказали связь между депрессией и состоянием иммунной системы. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, показывает, что развитие психического расстройства сопровождается изменением количества нескольких типов иммунных клеток в крови.

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Предыдущие работы уже изучали это явление, однако крупномасштабный обзор, включающий анализ и статистические данные, был проведен впервые. Всего были изучены две базы данных и 27 научных статей, в которых сравнивалось 19 различных типов иммунных клеток у взрослых с диагнозом депрессия или без него.

Анализ 2277 человек выявил, что количество восьми различных типов иммунных клеток, например, В-клеток и Т-клеток, было увеличено при депрессивном расстройстве по сравнению с количеством, наблюдаемым в здоровой группе. Это означает, что изменения в различных компонентах нашей иммунной системы — как врожденном, так и адаптивном иммунном ответе — могут играть определенную роль в возникновении депрессии.