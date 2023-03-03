У аутистов обнаружили уникальный способ восприятия объектов

Ученые из Медицинского центра Университета Рочестера обнаружили у людей с аутизмом уникальный способ восприятия объектов. Результаты работы опубликованы в журнале Neuroscience.

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Обычно мозг людей при взгляде на картинки с визуальными эффектами, например, формирующие ощущение объема в пространстве, одинаково обрабатывает информацию. Однако выяснилось, что мозг людей с расстройством аутистического спектра делает это по-другому.

В процессе исследования были изучены данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) 60 детей в возрасте от 7 до 17 лет с аутизмом. Метод позволил отследить реакцию нейронов в мозге. Испытуемым показывали изображения с визуальными иллюзиями — группа картинок в форме Pac-Man, которые создают иллюзию формы в пустом пространстве.

Авторы обнаружили, что дети с аутизмом не обрабатывают иллюзорные формы автоматически, как это делали испытуемые из контрольной группы без заболеваний. Это говорит о том, что в их путях обработки обратной связи в мозге происходят иные процессы. Возможно, что дети не способны к такому же прогнозированию и восполнению недостающей визуальной информации, как их здоровые сверстники.