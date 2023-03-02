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3 часа назад

Созданы наночастицы для борьбы с ожирением

Lenta.ru

Ученые из Университета Барселоны в Испании создали наночастицы для борьбы с ожирением — технология нацелена на изменение метаболитических процессов в ЦНС. Работа опубликована в журнале Biomaterials Science.

Созданы наночастицы для борьбы с ожирением
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Центральная нервная система (ЦНС) отвечает за контроль энергетического баланса в организме с помощью гипоталамуса. Так, накопление жирных кислот (FAs) или их метаболитов в нейронах гипоталамуса служит сигналом сытости и может снижать потребление пищи и активность печени.

Фермент карнитин-пальмитоилтрансфераза 1A (CPT1A), содержащийся в митохондриях, облегчает поступление определенных FAs, необходимых для последующего окисления.

Именно этот фермент является главной мишенью в процессе метаболизма липидов в мозге, ответственных за равномерное распределение энергии. CPT1A экспрессируется преимущественно в центральных и периферических тканях (в печени и жировой ткани). В случае сверхэкспрессии в последних улучшается устойчивость к инсулину, что предотвращает увеличение массы тела. При этом ингибирование фермента в ЦНС снижает потребление пищи и вес.

Авторы пришли к выводу, что специфическое ингибирование CPT1A в гипоталамусе, а не в периферических тканях, может стать перспективным методом лечения метаболических заболеваний, которые вызваны дисбалансом в энергетическом гомеостазе, например, как происходит в случае ожирения.

Исследователи разработали полимерную платформу на основе наночастиц мицеллярного типа, которая нацелена на метаболизм липидов в мозге, что привело к сокращению потребления пищи у мышей в результате экспериментов.

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