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3 часа назад

Врачи выяснили, что занятия спортом справляются с умеренной депрессией эффективнее лекарств

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Южной Австралии доказали, что тренировки в среднем в 1,5 раза более эффективны при лечении депрессии, чем психотерапия и антидепрессанты. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

Занятия спортом справляются с умеренной депрессией эффективнее лекарств
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые провели самый полный обзор исследований на сегодняшний день. Анализ 97 исследований, основанных на данных более чем 128 тысяч человек, показал, что легкие и умеренные симптомы депрессии, тревоги и психологического стресса можно облегчить с помощью физической активности.

Физическая активность оказалась примерно в 1,5 раза эффективнее, чем психотерапия и лекарства. Наибольшую пользу получили женщины, которые были беременны или недавно родили, люди с депрессией, ВИЧ и заболеваниями почек.

Смягчить симптомы помогали любые физические нагрузки, но йога лучше справлялась со стрессом, а тренировки с весами — с депрессией. При этом более длительные тренировки были менее эффективными, чем непродолжительные. Это означает, что людям с психическими расстройствами не нужно посвящать спорту много времени — достаточно умеренных усилий.

Ученые отметили, что их исследование не ставит под сомнение эффективность лекарств и психотерапии. Тем не менее результаты показали, что физическая активность должна стать частью стандартной терапии депрессии.

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