Врачи приблизились к разработке лекарства против разрастания внутреннего слоя матки

Ученые из Японии продемонстрировали, что экспериментальное безоперационное лечение может уменьшить очаги эндометриоза у животных. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Эндометриоз — это заболевание, при котором ткань, которая обычно выстилает внутреннюю часть матки, разрастается за пределы органа. Заболевание поражает каждую десятую женщину репродуктивного возраста, вызывая изнурительную боль. Гормональная терапия помогает замедлить или остановить рост новых спаек, но она имеет нежелательные побочные эффекты, а также не помогает от уже имеющихся спаек.

Ученые из научного отдела японской фармацевтической компании Chugai Pharmaceutical Company разработали терапию с помощью антител AMY109. Для этого они проанализировали активность почти 250 генов, участвующих в формировании эндометриоза.

Антитело AMY109 связывается и блокирует передачу сигналов IL-8. Эта молекула долго циркулирует по организму, поэтому достаточно всего одной инъекции в месяц.