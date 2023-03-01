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1 час назад

Врачи из Японии приблизились к разработке лекарства против разрастания внутреннего слоя матки

Газета.Ru

Ученые из Японии продемонстрировали, что экспериментальное безоперационное лечение может уменьшить очаги эндометриоза у животных. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Врачи приблизились к разработке лекарства против разрастания внутреннего слоя матки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эндометриоз — это заболевание, при котором ткань, которая обычно выстилает внутреннюю часть матки, разрастается за пределы органа. Заболевание поражает каждую десятую женщину репродуктивного возраста, вызывая изнурительную боль. Гормональная терапия помогает замедлить или остановить рост новых спаек, но она имеет нежелательные побочные эффекты, а также не помогает от уже имеющихся спаек.

Ученые из научного отдела японской фармацевтической компании Chugai Pharmaceutical Company разработали терапию с помощью антител AMY109. Для этого они проанализировали активность почти 250 генов, участвующих в формировании эндометриоза.

Антитело AMY109 связывается и блокирует передачу сигналов IL-8. Эта молекула долго циркулирует по организму, поэтому достаточно всего одной инъекции в месяц.

Они протестировали препарат на модели эндометриоза у обезьян. Антитело эффективно замедлило скорость образования спаек, а у нескольких особей эндометриоз спонтанно исчез. Это может быть связано с тем, что большинству животных ткань эндометрия была имплантирована хирургическим путем, чтобы имитировать эндометриоз человека. Тем не менее многообещающие результаты указывают на необходимость дальнейших исследований.

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