На сколько лет сокращает жизнь одна бессонная ночь

Как выяснилось в ходе одного исследования, у людей, которые не спят даже всего одну ночь, происходят изменения в структуре мозга. Хотя всё это поправимо.

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С проблемами со сном сталкиваются многие. Из-за недостатка сна мы ощущаем себя уставшими и измотанными. Причём научные исследования показывают, что бессонные ночи приводят к изменениям в структуре мозга человека.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в Journal of Neuroscience, говорится, что из-за недосыпа мозг может стареть быстрее. Доказано, что всего одна бессонная ночь способствует старению мозга у некоторых людей на срок до двух лет.

В ходе проведённого исследования специалисты проанализировали результаты МРТ 134 здоровых людей. Их возраст составлял от 19 до 39 лет. При этом всех их поместили в разные условия сна: полный отказ от сна на сутки, три часа сна за ночь и пять часов сна за пять ночей. Помимо этого, была контрольная группа, участники которой спали в сутки по восемь часов.