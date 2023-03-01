Как кормление недоношенных грудным молоком влияет на мозг

Грудное молоко способствует развитию мозга у недоношенных детей, выяснили ученые из Эдинбургского университета. Выводы своей работы исследователи опубликовали в журнале Annals of Neurology.

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У недоношенных детей кора головного мозга (область мозга, связанная с изучением и познанием) часто недостаточно развита. Поэтому у них на протяжении всей жизни могут сохраняться трудности в обучении, проблемы со зрением и слухом, поведенческие нарушения и церебральный паралич.

Грудное вскармливание помогает коре головного мозга быстрее развиться, поэтому ученые считают, что оно способно помочь уменьшить связанные с преждевременными родами проблемы с обучением и поведением у взрослого ребенка.

Исследователи провели сканирование мозга 212 младенцев, 135 из них были недоношенными. Авторы собрали информацию о том, как кормили недоношенных детей во время интенсивной терапии новорожденных. Всем детям также было проведено сканирование мозга.

Сканирование мозга показало, что у детей, которые получали большее количество грудного молока — от матери или донора — была более зрелая кора головного мозга по сравнению с теми, кто получал меньше.