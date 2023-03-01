Создан гидрогель для стволовых клеток и восстановления мозга

Одним из главных препятствий на пути к использованию стволовых клеток в медицине является сохранение жизни этих клеток достаточно долго, чтобы они могли приступить к работе. Так, ученые создали гибридный гидрогель, который не только доставляет клетки, необходимые для восстановления тканей, но и обеспечивает приток кислорода, чтобы дать им наилучшие шансы закрепиться в месте повреждения.