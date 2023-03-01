Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
2 часа назад

Американские ученые придумали метод контроля давления для гипертоников

Vse42.ru

Специалисты Колумбийского университета в США разработали способ, помогающий контролировать давление пациентам с устойчивой гипертонией.

Придуман новый метод контроля давления для гипертоников
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В исследовании, опубликованном в JAMA Cardiology, говорится, что около трети всех гипертоников не могут контролировать артериальное давление теми средствами, которые подходят другим пациентам с такой же проблемой. Речь идет о снижении веса, ограничении потребления соленой пищи и приеме медикаментов.

Как отметили ученые, повышение давление провоцируется задержкой натрия и воды, которые в избытке образуются в организме из-за слишком высокой активности некоторых нервов, расположенных в почках.

Новый способ контроля давления заключается в воздействии ультразвуком на эти нервы с помощью тонкого катетера, в результате чего их активность снижается.

В эксперименте приняли участие более 500 человек средней возрастной группы. Как показало исследование, те пациенты, которых лечили ультразвуком, в два раза чаще достигали показателей нормального давления. При этом процедуру они переносили хорошо. Об этом пишет Газета.Ru.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий