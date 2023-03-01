Придуман новый метод контроля давления для гипертоников

Специалисты Колумбийского университета в США разработали способ, помогающий контролировать давление пациентам с устойчивой гипертонией.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

В исследовании, опубликованном в JAMA Cardiology, говорится, что около трети всех гипертоников не могут контролировать артериальное давление теми средствами, которые подходят другим пациентам с такой же проблемой. Речь идет о снижении веса, ограничении потребления соленой пищи и приеме медикаментов.

Как отметили ученые, повышение давление провоцируется задержкой натрия и воды, которые в избытке образуются в организме из-за слишком высокой активности некоторых нервов, расположенных в почках.

Новый способ контроля давления заключается в воздействии ультразвуком на эти нервы с помощью тонкого катетера, в результате чего их активность снижается.