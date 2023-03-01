Стало известно, как стареет мозг после одной бессонной ночи

Бывают времена, конечно, когда сон становится роскошью, которую никак не получается себе позволить. В таком случае приходится просто сцепить зубы и двигаться дальше — нет ничего, что не смог бы поправить кофе. Но учёные доказали, что всё совсем не так, как кажется.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Одна бессонная ночь так сильно бьёт по мозгу, что он сразу стареет на год или даже два.

Американские учёные провели исследование, во время которого поделили 134 участника на четыре группы. Первой группе ночью не давали спать вообще, вторая слегка не выспалась (три часа сна за ночь), третья сильно недосыпала (пять часов сна на протяжении пяти дней), а четвёртая спала по восемь часов и в ус не дула.

Утром каждому участнику делали МРТ, чтобы посмотреть на изменения мозга, и оказалось, что всего одной бессонной ночи достаточно, чтобы мозг постарел на один-два года.

К счастью, чтобы всё вернуть к прежним характеристикам, нужно было всего лишь нормально поспать. А различные виды недосыпа (вторая и третья группы) мало сказались на производительности мозга.