Перечислены опасные последствия приема популярного сахарозаменителя

Исследовательская команда из США, Германии, Чехии и Саудовской Аравии, возглавляемая специалистами из Кливлендской клиники, перечислила опасные последствия приема популярного сахарозаменителя. Согласно опубликованному в журнале Nature Medicine исследованию, эритритол способен увеличить риск развития инсульта, инфаркта и тромбоза на 80 процентов.

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В течение трех лет авторы наблюдали более чем за 4000 участников, которые ежедневно употребляли высокие дозировки полиолового подсластителя в составе блюд и напитков. После корректировки статистических данных оказалось, что чрезмерное увлечение эритритолом повышает шансы на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе вплоть до 80 процентов. Последующие два эксперимента также подтвердили эти результаты.

Подобный механизм объясняется быстрым накоплением молекул эритритола в организме, что приводит к возможности формирования тромбов. Даже однократный прием сахарозаменителя в несколько раз увеличивает вероятность быстрого свертывания крови на протяжении нескольких дней. Эти факторы необходимо учитывать при введении подсластителя в свой рацион, считают ученые.