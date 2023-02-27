Пищевая добавка защитит от старческого слабоумия

Пищевая добавка никотинамид рибозид поможет защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний. Это выяснили эксперты из Университета Делавэра, передаёт журнал Aging Cell.
Никотинамид рибозид является формой витамина В3 с рибозой, продукт ферментативной деятельности дрожжей, поступающий в организм человека с продуктами питания.
Добавка действенна при сердечно-сосудистых, метаболических и нейродегенеративных заболеваниях. Стоит отметить, что никотинамид рибозид в составе аминокислотной добавки повышает иммунитет и может способствовать более быстрому выздоровлению людей с коронавирусом.
Никотинамид рибозид стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), регулирующего окислительно-восстановительные процессы, а также выработку энергии.
По мере старения организма выработка NAD+ снижается. Это приводит к ожирению и связано с другими отрицательными привычками. В общем же всё это связано с увеличением рисков развития нейродегенеративных заболеваний.
Учёные уверены, что добавка может быть применена для замедления нейродегенеративных процессов. Им предстоит это проверить в предстоящих исследованиях.