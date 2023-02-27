Пищевая добавка защитит от старческого слабоумия

Пищевая добавка никотинамид рибозид поможет защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний. Это выяснили эксперты из Университета Делавэра, передаёт журнал Aging Cell.

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Никотинамид рибозид является формой витамина В3 с рибозой, продукт ферментативной деятельности дрожжей, поступающий в организм человека с продуктами питания.

Добавка действенна при сердечно-сосудистых, метаболических и нейродегенеративных заболеваниях. Стоит отметить, что никотинамид рибозид в составе аминокислотной добавки повышает иммунитет и может способствовать более быстрому выздоровлению людей с коронавирусом.

Никотинамид рибозид стимулирует выработку никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), регулирующего окислительно-восстановительные процессы, а также выработку энергии.

По мере старения организма выработка NAD+ снижается. Это приводит к ожирению и связано с другими отрицательными привычками. В общем же всё это связано с увеличением рисков развития нейродегенеративных заболеваний.