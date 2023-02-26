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34 минуты назад

Science Advances: найден ген, из-за которого человек может родиться без носа

Газета.Ru

Генетики из Национального института наук об охране окружающей среды США обнаружили ген, из-за которого некоторые люди рождаются без носа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Science Advances: найден ген, из-за которого человек может родиться без носа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Такое состояние называют аринией. Это редкая врожденная аномалия, при которой ноздри и вход в полость носа отсутствуют. Данное состояние развивается в том случае, если во время эмбрионального развития не формируется просвет в обонятельной плакоде. Ранее ученые не знали генетические основы данного заболевания.

В новой работе ученые использовали клетки людей с аринией для анализа их генома. Они также изучили здоровые эмбриональные клетки, в которых был отключен ген SMCHD1, мутации в котором вызывают плече-лопаточно-лицевую мышечную дистрофию. Ранее ученые предполагали, что именно этот ген ответственен за отсутствие носа.

В результате оказалось, что эмбриональные клетки с отключенным геном потеряли способность группироваться в скопления. Кроме того, в них активировался ген DUX4, из-за которого нарушился процесс переноса ДНК в форму РНК. По словам ученых, все это может привести к аринии. Их открытие поможет в будущем разработать новые стратегии прогнозирования этой аномалии и ее предотвращения.

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