HG: генетики нашли связь между мигренью и уровнем сахара в крови

Журнал Human Genetics сообщает, что генетики нашли связь между мигренью и уровнем сахара в крови. Наблюдение за взаимосвязью между ними даёт возможность предположить, что на них оказывают влияние генетика, окружающая среда или сочетание того и другого.

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Генетическая связь между мигренью и уровнем сахара в крови оставалась неизвестной, а также требует изучения возможности наличия общих генов-возбудителей и путей их развития. В Квинслендском технологическом университете заявили о существовании генетических вариантов и генов, являющихся общими для множества признаков.

Учёные выяснили, что инсулин натощак и уровень сахара в крови имеют генетическую связь с мигренями и головными болями. При этом только мигрень показала генетическую корреляцию с двухчасовым потреблением глюкозы. Ещё исследователи определили, что высокий уровень гормона, называемого проинсулином натощак, способен помочь защитить от головных болей.