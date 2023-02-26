Отказ от завтрака снижает защитные способности иммунитета

Наверняка всем известно, что регулярный завтрак служит одним из методов поддержания оптимального веса. Только этим его польза не ограничивается. Для сохранения здорового иммунитета очень важен утренний приём пищи.

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Представители Медицинского центра «Маунт-Синай» провели исследование и поделились его результатами с журналом Immunity. Они сделали вывод, что отказ от завтрака значительно снижает защитные способности иммунитета.

Опыты проводили на двух группах мышей. Одну группу оставляли без завтрака, а мышей из второй группы по утрам полноценно кормили. Контроль состава крови учёные делали утром, через 4 и 8 часов.

Уже через четыре часа в крови у тех мышек, что оставались без завтрака, на 90% падало содержание в крови моноцитов. Это разновидность лейкоцитов, влияющих на процессы борьбы с различными инфекциями, а также на риски болезней сердца и развития онкологии.