Ученые изобрели биогель для лечения после сердечного приступа

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали гидрогель, достаточно жидкий для того, чтобы вводить его внутривенно. Он должен устранять повреждения, вызванные сердечным приступом.

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Команда разрабатывала биоматериал более десяти лет. На финальном этапе учёным пришлось удалить из гидрогеля крупные частицы, чтобы его можно было вливать внутривенно.

При тестировании на грызунах исследователи ожидали, что биоматериал пройдёт через кровеносные сосуды в ткани, потому что после сердечного приступа между эндотелиальными клетками образуются щели. Препарат связывается с клетками, закрывая бреши и ускоряя заживление кровеносных сосудов, а также уменьшая воспаление.