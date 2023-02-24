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Новый вид антиоксидантов в мясе может предотвратить развитие деменции

Ученые изучают вид антиоксидантов, который может снимать усталость и предотвращать появление деменции. Данный антиоксидант содержится во многих видах мяса — и в мясе животных, и в птице.

Новый вид антиоксидантов в мясе может предотвратить деменцию
© Sfera.fm

Новый тип антиоксиданта в мясе изучают японские ученые из университета префектуры Осака. В материалах исследования, опубликованных в научном журнале Antioxidants швейцарского издательского института MDPI, с которыми ознакомилась sfera.fm, ученые объяснили, что разрабатывали метод анализа антиоксидантов, содержащихся в мясе. Существующие методы рассчитаны на анализ антиоксидантов, содержащих один атом кислорода, но методик качественного анализа антиоксидантов с двумя атомами кислорода ранее не было, пояснили ученые.

Новый тип антиоксидантов называется 2-оксо-имидазол-содержащие дипептиды (2-оксо-IDP). Он отличается от других видов антиоксиданта тем, что содержит два атома кислорода. Благодаря этому данный вид антиоксиданта оказался более эффективным. Содержится он в большинстве видов мяса. В ходе исследования ученые рассматривали этот антиоксидант в мясе крупного рогатого скота, свиней, птицы и даже кита.

Так, по словам ученых, такой антиоксидант может замедлять развитие всех болезней, связанных с окислительным стрессом, таких как диабет, ишемия, рак, нейродегенеративные заболевания, например, деменция, и даже сам факт старения.

Ученые разработали новый метод анализа, который позволит выделять пять типов 2-оксо-IDP в мясе всех видов при помощи масс-спектрометрии. В комментарии к исследованию они выразили надежду, что этот метод будет использоваться и в сельском хозяйстве, и в фармацевтике, и в итоге позволит улучшить здоровье людей.

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