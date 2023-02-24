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1 час назад

Ученые выяснили, что продолжительность жизни зависит от качества сна

Волгоградская правда

Группа исследователей из США пришла к выводу, что бессонница крадет у людей годы жизни.

Выявлена связь продолжительности жизни и качества сна
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ученные назвали 5 правил, связанных со сном, соблюдая которые можно продлить себе жизнь. В ходе эксперимента, поставленного на группе добровольцев, было установлено, что при соблюдении этих правил, продолжительность жизни мужчин увеличилась в среднем на 4,7 года, а у женщин – на 2,4. Это работает в том случае, если соблюдены следующие критерии:

  • ночной сон должен длиться 7–8 часов;
  • трудности с засыпанием должны быть не чаще двух раз в неделю;
  • проблемы со сном также не чаще двух раз в неделю;
  • человек не пьет снотворное,
  • проснувшись, человек чувствует себя отдохнувшим.

В беседе с Daily Express доктор Фрэнк Цянь отметил, что человек с большей вероятностью проживет дольше, если он соответствует этим критериям.

Кроме того, специалист заявил, что апноэ во сне, расстройство, которое вызывает остановку дыхания во время сна, может привести к нескольким сердечным заболеваниям, таким как мерцательную аритмию и даже сердечные приступы.

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