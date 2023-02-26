Почему тошнит во время поездки на автомобиле

Несмотря на название, морская болезнь портит нам жизнь и вдали от воды – чаще всего людей укачивает в авто, автобусах и только потом в самолетах. Но почему так вообще происходит? Расскажет "Рамлер".
Все дело в том как организм воспринимает движение. Положение тела постоянно контролируется вестибулярным аппаратом внутреннего уха и центральной нервной системой. При этом при изменении положения тесла происходит раздражение как вестибулярного аппарата, так и слуховых, зрительных анализаторов, а также рецепторов мышц и внутренних органов.
Когда все системы работают согласованно, мы не испытываем дискомфорта при изменении положении тела, но дискоординация деятельности анализаторов может вызвать неприятные ощущения. Такое состояние получило название "укачивание" или Морская болезнь.
Механизм развития этого состояния состоит в дискоординации между работой вестибулярного аппарата, который не отмечает изменений положения тела сидящего в транспорте человека, а его зрительный анализатор отмечает стремительно изменение картинки, что дает сигнал о движении. Происходит расхождение в работе анализаторов и развития неприятных ощущений.
Факторы, которые могут усилить неприятные ощущения, как правило связаны с дополнительным раздражением других анализаторов, а именно неприятный запах, духота, прием алкоголя, переутомление, период беременности или предменструальный синдром.
Если вы страдаете от укачивания, можно обратиться к врачу, которые подскажет специальные лекарства. Некоторые купируют сам синдром тошноты, а некоторые расслабляют боящихся пассажиров.