Почему тошнит во время поездки на автомобиле

Несмотря на название, морская болезнь портит нам жизнь и вдали от воды – чаще всего людей укачивает в авто, автобусах и только потом в самолетах. Но почему так вообще происходит? Расскажет "Рамлер".

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Все дело в том как организм воспринимает движение. Положение тела постоянно контролируется вестибулярным аппаратом внутреннего уха и центральной нервной системой. При этом при изменении положения тесла происходит раздражение как вестибулярного аппарата, так и слуховых, зрительных анализаторов, а также рецепторов мышц и внутренних органов.

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Все эти анализаторы обрабатывают поступающие сигналы согласованно и обеспечивают адекватную ответную реакцию организма, например, при повороте головы происходит перефокусировка взгляда путем сокращения и расслабления глазных мышц.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Когда все системы работают согласованно, мы не испытываем дискомфорта при изменении положении тела, но дискоординация деятельности анализаторов может вызвать неприятные ощущения. Такое состояние получило название "укачивание" или Морская болезнь.

Механизм развития этого состояния состоит в дискоординации между работой вестибулярного аппарата, который не отмечает изменений положения тела сидящего в транспорте человека, а его зрительный анализатор отмечает стремительно изменение картинки, что дает сигнал о движении. Происходит расхождение в работе анализаторов и развития неприятных ощущений.

Часто эти ощущения связаны с появлением тошноты, учащения пульса, бледности кожных покровов, повышенного слюнотечения, ощущение неполноты вдоха и многократной рвоты, не приносящей облегчения. Данное состояние достаточно часто встречается у детей до 12-16 лет, так как именно до этого возраста происходит формирование вестибулярного аппарата, но может встречаться и у взрослых людей.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Факторы, которые могут усилить неприятные ощущения, как правило связаны с дополнительным раздражением других анализаторов, а именно неприятный запах, духота, прием алкоголя, переутомление, период беременности или предменструальный синдром.

Более ярко симптомы "укачивания" в транспорте отмечаются у людей с лабильной психикой, а также развиться на фоне страха и тревоги. Также внезапно развивающиеся симптомы укачивания могут быть свидетельством воспалительных заболеваний внутреннего и среднего уха.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»