Чей мозг стареет быстрее и почему: женский или мужской

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Работа мозга в разные возрастные периоды

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Мозг работает на глюкозе, но её расход отличается в разные возрастные периоды. Младенцы и дети используют часть энергии своего мозга в процессе, называемом аэробным гликолизом. Он поддерживает развитие и созревание мозга. Оставшаяся глюкоза используется в процессе выполнения повседневных задач: мышления и действий.

У подростков и молодых людей значительная часть глюкозы в головном мозге также расходуется на аэробный гликолиз. Но эта доля неуклонно снижается с возрастом, стабилизируясь на очень низком уровне примерно к 60 годам.

Мужской мозг стареет быстрее

Исследование, проведенное Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе, показало, что женский мозг примерно на три года моложе, чем мозг мужчин того же возраста, с метаболической точки зрения. По этой причине барышни сохраняют остроту ума дольше, чем противоположный пол.

В исследовании участвовали 105 человек: 21 женщина и 84 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. Все добровольцы прошли ПЭТ-сканирование для измерения потока кислорода и глюкозы в головном мозге.

Для каждого человека исследователи определили долю сахара, задействованную в аэробном гликолизе в различных областях мозга. Авторы работы обучили алгоритм машинного обучения находить взаимосвязь между возрастом и метаболизмом мозга, передав ему данные участников.

Система показала, что у женщин возраст мозга в среднем на 3,8 года меньше, чем хронологический.

Исследователи также провели обратный анализ: обучили алгоритм на данных женщин и применили его к данным мужчин. На этот раз система сообщила, что мозг мужчин на 2,4 года старше их истинного возраста. Относительная молодость женского мозга была обнаружена даже среди самых молодых участниц, которым было около 20 лет.

Секрет сохранения молодости мозга

Сохранить молодость и здоровье мозга можно в любом возрасте. Это удаётся благодаря нейропластичности — свойству человеческого мозга изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения.

Долгое время считалось, что пластичность мозга достигает пика в молодом возрасте и постепенно снижается по мере взросления. Это также подчеркивается выражением, что «старую собаку нельзя научить новым трюкам».

Подразумевается, что люди, привыкшие делать что-то определенным образом, нелегко откажутся от своих привычек и изменят своё поведение.

Как развить пластичность мозга

Когнитивные тренировки и изучение нового приводят к улучшению и совершенствованию выполнения двигательных или любых других задач. Например, таких как изучение иностранного языка или занятия музыкой.

Помимо функциональных изменений мозга, тренировка также вызывает изменения в региональных структурах серого и белого вещества мозга. То есть образование новых нейронных связей, синапсов, которые обычно задействуются во время выполнения задачи.