Биологи разработали наночастицы с гормоном щитовидной железы

Ученые из Университета Гонконга доказали, что нацеленные на жировую ткань наночастицы с гормоном щитовидной железы снижают уровень холестерина в крови и уменьшают проявления атеросклероза у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В новом исследовании ученые разработали наночастицы, которые избирательно транспортируют гормон щитовидной железы трийодтиронин в жировую ткань. Ученые протестировали препарат на мышах с ожирением. Эксперимент показал, что наночастицы с трийодтиронином могут превращать «плохой» белый жир в «хороший» бурый жир, который может сжигать калории, выделяя тепло. Кроме того, у мышей значительно снизился уровень холестерина в крови и уменьшились признаки атеросклероза.