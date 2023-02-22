Биологи разработали наночастицы с гормоном щитовидной железы

Ученые из Университета Гонконга доказали, что нацеленные на жировую ткань наночастицы с гормоном щитовидной железы снижают уровень холестерина в крови и уменьшают проявления атеросклероза у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
В новом исследовании ученые разработали наночастицы, которые избирательно транспортируют гормон щитовидной железы трийодтиронин в жировую ткань. Ученые протестировали препарат на мышах с ожирением. Эксперимент показал, что наночастицы с трийодтиронином могут превращать «плохой» белый жир в «хороший» бурый жир, который может сжигать калории, выделяя тепло. Кроме того, у мышей значительно снизился уровень холестерина в крови и уменьшились признаки атеросклероза.
Гормоны щитовидной железы обладают потенциалом для лечения ожирения, но многочисленные побочные эффекты (атрофия мышц, потеря костной ткани, нарушения работы сердца) делают их использование невозможным. Работа ученых может привести к созданию первого лекарства от ожирения на основе гормона щитовидной железы.