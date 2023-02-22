Ученые обнаружили увеличивающий жизнь антиоксидант

Исследования показали, что продлить свою жизнь можно с помощью гена долголетия, который активируется при употреблении специальных продуктов, содержащих астаксантин – один из сильнейших антиоксидантов. По результатам некоторых исследований, он в сотни раз мощнее витамина Е и С.