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22 минуты назад

Иностранные ученые обнаружили увеличивающий жизнь антиоксидант

Vse42.ru

Некоторые морепродукты содержат специальный антиоксидант, который способен продлить жизнь, рассказали иностранные ученые.

Ученые обнаружили увеличивающий жизнь антиоксидант
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Исследования показали, что продлить свою жизнь можно с помощью гена долголетия, который активируется при употреблении специальных продуктов, содержащих астаксантин – один из сильнейших антиоксидантов. По результатам некоторых исследований, он в сотни раз мощнее витамина Е и С.

В ходе исследования, ученым при помощи данного антиоксиданта удалось увеличить продолжительность жизни круглых червей на 20%. Как сообщает RuNews24, в природе астаксантин содержится в особой форме микроводорослей. Кроме того, его можно обнаружить в криле, креветках и раках.

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