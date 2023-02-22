Ученые обнаружили увеличивающий жизнь антиоксидант

Некоторые морепродукты содержат специальный антиоксидант, который способен продлить жизнь, рассказали иностранные ученые.
Исследования показали, что продлить свою жизнь можно с помощью гена долголетия, который активируется при употреблении специальных продуктов, содержащих астаксантин – один из сильнейших антиоксидантов. По результатам некоторых исследований, он в сотни раз мощнее витамина Е и С.
В ходе исследования, ученым при помощи данного антиоксиданта удалось увеличить продолжительность жизни круглых червей на 20%. Как сообщает RuNews24, в природе астаксантин содержится в особой форме микроводорослей. Кроме того, его можно обнаружить в криле, креветках и раках.