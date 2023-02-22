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2 часа назад

Чем полезна морковь для глаз и при чем тут разлагаемые полимеры

Ferra.ru

Морковь благодаря соединениям, называемым каротиноидами, помогает поддерживать здоровье глаз. Они вступают в реакцию с вредным ультрафиолетовым излучением. Так вышло, что молекулярные структуры каротиноидов, таких как β-каротин, похожи на строительные блоки некоторых полимеров. Поэтому исследователи включили соединение, полученное из β-каротина, в… разлагаемый полимер.

Чем полезна морковь для глаз и при чем тут разлагаемые полимеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые хотели использовать соединение на основе каротиноидов для создания разлагаемого материала. Дело в том, что каротиноиды распадаются в присутствии ультрафиолетового света и некоторых химических веществ.

Исследователи объединили каротиноид, получаемый из β-каротина, 10-углеродный диальдегид, и п-фенилендиамины, группу соединений, используемых в разлагаемых полимерах. После высыхания полученные материалы имели цвет от черного до ярко-красного.

В ходе первоначальных экспериментов команда определила, что ярко-красный вариант оказался лучшим кандидатом для дальнейшего тестирования. В кислотных растворах материал полностью распадался на исходные компоненты, которые потенциально могли быть восстановлены.

Однако при использовании как кислоты, так и искусственного солнечного света этот процесс ускорялся. А после длительного периода времени образец распался еще больше на более мелкие диальдегиды и другие соединения.

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