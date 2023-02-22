Найден эффективный способ доставки однодоменных антител

Российские ученые разработали мРНК-платформу на основе липидных наночастиц, которая обеспечивает экспрессию однодоменных антител. Так им удалось защитить мышей от ботулинического нейротоксина.

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Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Immunology.

Однодоменные антитела (VHH) — перспективный инструмент для лечения как инфекционных, так и соматических заболеваний. Отдельное их преимущество — небольшой размер, который значительно упрощает любые генно-инженерные манипуляции.

Ранее российские ученые разработали и описали однодоменные антитела с Fc-слиянием (VHH-Fc). Они оказались крайне эффективны от ботулинического нейротоксина. В частности, VHH-Fc в 1000 раз превзошли по защитной активности мономерную форму при введении пятикратной смертельной дозы ботулинического нейротоксина. Однако до практического применения нового подхода дело пока не дошло.

Теперь российские ученые сделали новый важный шаг. Они разработали мРНК-платформу на основе липидных наночастиц, которая обеспечивает длительную экспрессию VHH-Fc как после внутримышечного, так и после внутривенного введения в организм. В качестве маркера в тестах ученые использовали люциферазу светлячка.

Исследователи показали, что внутримышечное введение вещества привело к тому, что у мышей началась стремительная экспрессия одномерного антитела VHH-Fc. Это защитило их от ботулинического нейротоксина: на 100% при введении за 3,5 часа до инъекции пятикратной полулетальной дозы ботулотоксина и на 100% при введении за 48 часов до инъекции 100-кратной полулетальной дозы.