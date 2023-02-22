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2 часа назад

Ученые выяснили, что зимой нужно ложиться спать пораньше

runews24.ru

Ученые из Берлинского университета здоровья выяснили, что зимой нужно пораньше ложиться спать, чтобы организм получал более качественный отдых.

Ученые выяснили, что зимой нужно ложиться спать пораньше
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследователи хотели выяснить, как на сон влияет смена сезонов. Для этого они пригласили поучаствовать в эксперименте 98 женщин и 90 мужчин в возрасте от 17 до 81 года. Всех их объединял диагноз – нарушение сна.

Каждый испытуемый в течение трех ночей проходил исследованием сна. Добровольцам запрещено было пользоваться будильниками. Окна лабораторий, в которых засыпали участники эксперимента были размещены на западной или восточной сторонах, кроме этого они были либо полностью зашторены, либо открыты.

Оказалось, что зимой сон удлиняется в среднем на 62 минуты. Осенью период времени от точки засыпанию до фазы быстрого сна сокращается на 25 минут по сравнению с весной, а зимой наоборот увеличивается на 30 минут.

Медленноволновой сон, когда мозг полностью отдыхает, был стабилен летом и зимой, а осенью сокращался.

Собрав данные, ученые сделали вывод, что зимой необходимо ложиться спать пораньше, чтобы почувствовать улучшение самочувствия и более качественно отдыхать.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

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