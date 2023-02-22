Ученые выяснили, что зимой нужно ложиться спать пораньше

Ученые из Берлинского университета здоровья выяснили, что зимой нужно пораньше ложиться спать, чтобы организм получал более качественный отдых.

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Исследователи хотели выяснить, как на сон влияет смена сезонов. Для этого они пригласили поучаствовать в эксперименте 98 женщин и 90 мужчин в возрасте от 17 до 81 года. Всех их объединял диагноз – нарушение сна.

Каждый испытуемый в течение трех ночей проходил исследованием сна. Добровольцам запрещено было пользоваться будильниками. Окна лабораторий, в которых засыпали участники эксперимента были размещены на западной или восточной сторонах, кроме этого они были либо полностью зашторены, либо открыты.

Оказалось, что зимой сон удлиняется в среднем на 62 минуты. Осенью период времени от точки засыпанию до фазы быстрого сна сокращается на 25 минут по сравнению с весной, а зимой наоборот увеличивается на 30 минут.

Медленноволновой сон, когда мозг полностью отдыхает, был стабилен летом и зимой, а осенью сокращался.

Собрав данные, ученые сделали вывод, что зимой необходимо ложиться спать пораньше, чтобы почувствовать улучшение самочувствия и более качественно отдыхать.