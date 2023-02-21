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PNAS: хроническая боль повышает риски развития деменции

Группа исследователей из Китайской академии наук в Пекине установила, что хроническая боль, сопровождающая такие заболевания, как артрит или рак и длящаяся более трех месяцев, повышает риск развития деменции. Результаты работы ученых были опубликованы в статье в журнале PNAS.

Хроническая боль повышает риски развития деменции
© Газета.Ru

Гиппокамп – это отдел мозга, участвующий в механизмах формирования эмоций, обучения, а также организации памяти. Как оказалось, когда человек испытывает боль, объем гиппокампа уменьшается. Это ведет к ухудшению его функций.

В исследовании были проанализированы данные более 19 тыс. человек, которые прошли сканирование мозга. Они также указали на места, в которых испытывали хроническую боль. Все испытуемые прошли 11 когнитивных задач.

Результаты показали, что участники с множественными болевыми участками хуже справились с семью задачами. Люди только с одним болевым участком хуже выполнили лишь одну когнитивную задачу на память.

«Если у человека был один болевой участок, то гиппокамп старел примерно на год. Если участков было два, то область старела на два года. Другими словами, объем гиппокампа у 60-летнего человека с хронической болью в двух участках был аналогичен объему у 62-летнего здорового. У людей с болью в пяти или более участках тела, объем гиппокампа был почти в четыре раза меньше. Это эквивалентно старению на восемь лет», – отметили исследователи.

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