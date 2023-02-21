Хроническая боль повышает риски развития деменции

«Если у человека был один болевой участок, то гиппокамп старел примерно на год. Если участков было два, то область старела на два года. Другими словами, объем гиппокампа у 60-летнего человека с хронической болью в двух участках был аналогичен объему у 62-летнего здорового. У людей с болью в пяти или более участках тела, объем гиппокампа был почти в четыре раза меньше. Это эквивалентно старению на восемь лет», – отметили исследователи.