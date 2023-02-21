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1 час назад

Ученые узнали, как предотвратить сердечный приступ из-за куренияв

Ferra.ruиещё 1

Ученые выяснили, что один из самых распространённых видов сердечного приступа можно предотвращать.

Ученые узнали, как предотвратить сердечный приступ из-за курения
Фото: FerraFerra

Около 30% сердечных приступов вызваны эрозией бляшек. При этом состоянии внутренняя оболочка кровеносных сосудов, известная как эндотелий, отслаивается. Эндотелий обеспечивает защиту кровеносных сосудов, поэтому, когда он отслаивается, кровь начинает сворачиваться, что может вызвать сердечный приступ. Чаще всего это наблюдается у курильщиков, поэтому считается, что риск этого типа сердечного приступа увеличивается из-за потребления сигарет.

Как пояснили учёные, результаты исследования показывают совершенно новый механизм, который связывает клеточный стресс, вызванный курением и, возможно, другими факторами, такими как загрязнение воздуха, с дефектом, приводящим к болезни.

«Это важно, так как теперь мы лучше понимаем, как ведут себя эти клетки и почему возникает этот тип сердечного приступа. Мы можем начать находить способы помочь людям избежать его в будущем. Фактически в результате наших открытий мы уже смогли предложить две стратегии разработки лекарственных препаратов», — добавили исследователи.

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