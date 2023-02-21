Ученые узнали, как предотвратить сердечный приступ из-за курения

«Это важно, так как теперь мы лучше понимаем, как ведут себя эти клетки и почему возникает этот тип сердечного приступа. Мы можем начать находить способы помочь людям избежать его в будущем. Фактически в результате наших открытий мы уже смогли предложить две стратегии разработки лекарственных препаратов», — добавили исследователи.