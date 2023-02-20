В клетках человека выявили тысячи микробелков

В клетках человека содержатся тысячи микробелков, которые появились недавно с точки зрения эволюции, но играют важную роль в жизнедеятельности организма. Такое открытие сделали ученые из Германии и Нидерландов, проанализировав микроскопические структуры, сообщает Molecular Cell.

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О микробелках было известно и раньше, но они считались незначительными и нефункциональными. Новое исследование впервые помогло раскрыть их свойства.

Исследование показало, что микробелки появились на миллионы лет позже, чем известные ученым обычные белки. Тем не менее, они способны связываться между собой и, возможно, влиять друг на друга. По мнению ученых, микробелки играют ключевую роль в различных клеточных функциях и могут быть активно вовлечены в эволюционное развитие благодаря своей способности быстро адаптироваться к изменениям.

«Возможно, эволюция более динамична, чем считалось ранее», – отметил автор исследования доктор Себастьян ван Хиш.

Ученые также установили, что микробелки появились из областей ДНК, которые ранее не были предназначены для производства белков. Они характерны только для приматов и людей и отсутствуют в клетках других млекопитающих, рыб и птиц. Всего на данный момент удалось идентифицировать более 200 сверхмалых белков, все содержат менее 16 аминокислот (обычные белки состоят из нескольких сотен аминокислот).