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2 часа назад

Ученые выявили связь между сердечными заболеваниями и бактериями полости рта

Сибмеда

Ишемическая болезнь сердца – одна из самых распространённых сердечно-сосудистых патологий, с которой связано порядка трети всех смертей в мире. Новое исследование было направлено на изучение связи между часто встречающимися бактериями полости рта и ишемической болезнью сердца – оказалось, такая связь есть.

Ученые выявили связь между сердечными заболеваниями и бактериями полости рта
Фото: СибмедаСибмеда

Ишемическая болезнь сердца – диагноз, который часто встречается в картах пациентов. На стенках артерий, снабжающих кровью сердце, скапливаются бляшки и происходит обструкция кровотока. Симптомы непроходимости проявляются болями в груди, затруднённым дыханием, болью в руках и плечах. Если бляшка перекрыла артерию полностью – может случиться сердечная катастрофа, – передаёт newatlas.com.

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Причин развития ишемической болезни сердца немало: это и генетические, и экологические, и демографические факторы. Курение, диабет, высокое содержание жиров в крови, высокое кровяное давление, возраст и т.д. Кроме того, исследования, проведённые ранее, подтвердили связь между появлением артериальных бляшек и воспалительной реакцией организма. Такие выводы послужили поводом для обращения внимания на роль бактерий, вирусов и других микроорганизмов в сердечных заболеваниях.

В данном исследовании приняли участие почти три с половиной тысячи человек. В течение двенадцати лет они находились под наблюдением: собирались данные об уровне С-реактивного белка в крови, показателях воспаления, участников также проверяли на наличие 22 патогенов человека – 15 вирусов, 6 бактерий и одного паразита.

В частности, одной из анализируемых бактерий была Fusobacterium nucleatum – распространённая бактерия полости рта, которая приводит к воспалению дёсен (гингивиту) и инфекции дёсен (пародонтиту).

В ходе исследования удалось выяснить, что есть связь между предшествующей или текущей инфекцией Fusobacterium nucleatum и немного повышенным риском ишемической болезни сердца. По мнению учёных, бактерия в случае оральной инфекции вызывает генерализованную воспалительную реакцию в организме, а, кроме того, мигрирует изо рта и прикрепляется непосредственно к стенкам коронарных артерий, вызывая рост бляшек.

Авторы проекта говорят о необходимости дальнейших исследований для подтверждения такой взаимосвязи и, если она подтвердится, откроются новые возможности для простой антибактериальной терапии в качестве лечения – когда причиной ишемической болезни сердца становится инфекция.

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