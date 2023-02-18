Медики использовали монгольских грызунов для изучения феномена третьего окна у людей

Ученые из Университета Рутгерса провели исследование на монгольских песчанках, которое позволит найти причины и возможное лечение редкого неврологического заболевания — дегисценции верхнего полукружного канала. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neurology.

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Синдром дегисценции костной стенки верхнего полукружного канала (СДВПК) — одна из причин развития «синдрома третьего окна». Обычно у людей есть два «окна» в ухе: овальное и круглое. При наличии третьего окна, появившегося в результате травмы или по другим причинам, пациенты могут страдать головокружением и необычайно хорошо слышать внутренние звуки, например, движение глаз или моргание.

Пациенты также могут страдать когнитивной дисфункцией, включающей нарушение памяти, плохую концентрацию внимания, пространственную дезориентацию, нарушения речи и так далее. Обычно больным помогает только операция, но восстановление когнитивных функций занимает много времени, а подходящие модельные животные для изучения этого феномена не найдены.

Ученые из отделения отоларингологии использовали для исследования 36 монгольских песчанок — животных со структурой уха, как у человека. Их разделили на две группы, которым искусственно создали либо маленькое, либо большое третье окно.