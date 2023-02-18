Алкоголь может ускорить прогрессирование болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Уэйк Форест выяснили, что употребление алкоголя связано с ускорением прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в Neurobiology of Disease.

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Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции: на нее приходится от 60% до 80% случаев деменции.

В новом исследовании на мышах ученые показали, что даже умеренное количество алкоголя может ускорить гибель клеток головного мозга и увеличить количество амилоидных бляшек, представляющих собой накопление токсичных белков в мозге.

Исследователи также обнаружили, что резкий отказ от алкоголя увеличивает уровень бета-амилоида — белка, который является ключевым компонентом амилоидных бляшек, накапливающихся при болезни Альцгеймера.

Авторы работы ранее показали, что повышенный уровень сахара в крови увеличивает содержание бета-амилоида и амилоидных бляшек в мозге.