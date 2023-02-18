Неизвестные науке вирусы нашли в датских ручьях

Ученые из Университета Южной Дании обнаружили пять неизвестных науке вирусов. Их выявили в пробах воды из ручьев Оденсе О и Линдвед О, сообщает Microbiology Resource Announcements.

Фото: Мир24 Мир24

Открытие сделали во время пандемии коронавируса. Студенты не могли проводить обычные исследования в лабораториях и поэтому отправились к местным ручьям, чтобы собрать пробы для поиска микроорганизмов.

Известно, что вирусы существуют во всех экосистемах. Но тот факт, что в двух водоемах удалось найти сразу пять новых видов, удивил ученых.

Исследователи полностью секвенировали геном одного из вирусов. Ему присвоили название Fyn8.

Вирус является бактериофагом, то есть способен уничтожать бактерии. Он оказался эффективен против опасной для человека синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa).

Синегнойная палочка присутствует в почве и воде. Она считается безвредной для здорового человека. Но в больничных условиях она вырабатывает резистентность к лекарственным средствам и способна поражать пациентов с открытыми ранами и ожогами. Еще одна группа риска – пациенты на ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Во время экспериментов ученые смогли непосредственно наблюдать, как Fyn8 заражает бактериальные клетки, уничтожает их, размножается и начинает атаку на следующие.