Общение с животным активирует когнитивные способности мозга

Ученые из Мичиганского университета завершили шестилетнее исследование влияния общения с домашними животными на ментальное здоровье людей старшего возраста.

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Руководитель центра психологической поддержки и пет-терапии Галина Черкасова рассказала телеканалу «МИР 24», что общение с животными позволяет задействовать те функции мозга, которые с возрастом обычно снижаются.

«Когда человек взаимодействует с питомцем, он постоянно находится в моторном и телесном контакте с ним. И если молодым людям проще найти занятия, включающие разные модальности в тело и нервную систему, то после 60 лет животное часто становится активатором модальности тактильной части головного мозга и мозжечка. Этому способствуют прогулки и тактильный контакт с питомцем», – пояснила эксперт.

С возрастом приглушается яркость и развитость когнитивных функций. Люди становятся склонны к таким изменениям в работе головного мозга и организма, как болезнь Альцгеймера, атеросклероз. По словам эксперта, возрастные пациенты, имеющие питомцев, выгодно отличаются по ясности ума от своих ровесников, не имеющих контакта с четвероногими друзьями.

Общение с животными полезно в любом возрасте. Галина Черкасова рассказала, что специалисты центра психологической поддержки с участием собаки-терапевта проводят в библиотеках занятия по обучению детей чтению. И обучение у таких детей проходит быстрее, поскольку у них возникает большее эмоциональное одобрение чтения, они больше замотивированы к этой деятельности.

Все популярнее в России становится канистерапия – психологическая помощь с участием собаки-терапевта. По словам эксперта, особенно это востребовано у деток с общими вегетативными заболеваниями, такими как аутизм, общее недоразвитие речи, синдром дефицита внимания, детский церебральный паралич. Взрослым канистерапия помогает снимать стресс.