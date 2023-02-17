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3 часа назад

Врачи выяснили, кому при боли в шее могут помочь инъекции стероидов в спинномозговой канал

Газета.Ru

Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Сеульского национального университета разработали быстрый клинический тест, который предсказывает, какие люди с болью в шее могут получить пользу от инъекций стероидов в пространство вокруг спинномозговых нервов. Исследование опубликовано в Mayo Clinic Proceedings.

Кому при боли в шее могут помочь инъекции стероидов в спинномозговой канал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эпидуральные инъекции доставляет средство от боли в пространство вокруг спинномозговых нервов. При этом их использование связано с долгосрочными рисками для здоровья, а помогают они меньшинству пациентов.

Ученые изучили данные 78 человек с болью в шее, которым сделали эпидуральную инъекцию стероидов. Исследователи выяснили, что наличие у пациента одного из восьми признаков Уодделла связано с неэффективностью эпидуральных инъекций стероидов.

Восемь признаков Уоддела, включая чрезмерную реакцию пациента на свет, отсутствие у него травм, уменьшение боли при умственном отвлечении и другие используются для определения того, связана ли боль с анатомической причиной. Ранее многие врачи считали, что наличие этих признаков говорит о симуляции или психологических факторах. Однако последние исследования показали, что такие признаки Уодделла могут также указывать на сложные причины боли.

В среднем пациенты, которым помогли инъекции стероидов, имели в два раза меньше признаков Уоддела. Некоторые из отдельных симптомов Уодделла особенно сильно коррелировали с неэффективностью инъекций. Например, у 55% пациентов без реакции на инъекции наблюдалась чрезмерная реакция на легкое прикосновение. В то же время только у 11% тех, кому инъекции помогли, наблюдался этот признак.

Исследователи также обнаружили, что люди с признаками Уоддела чаще сообщали о хронической боли в других частях тела, а также о фибромиалгии и психических заболеваниях.

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