Почему антибиотики для животных убивают людей

До конца 2023 года McDonald’s установит для поставщиков свинины цель по снижению использования антибиотиков. Ранее у крупнейшей в мире ресторанной сети возникали трудности с введением аналогичной меры для продавцов говядины — процесс растянулся на четыре года. Тем временем применение антибиотиков в животноводстве вызывает рост смертности: попадая в организм человека, вещества формируют у людей невосприимчивость к лекарствам. Plus-one.ru объясняет, почему фермеры не спешат менять свои подходы перед лицом глобальной угрозы.

McDonald’s разработала планы по сбору данных об использовании антибактериальных препаратов в свиноводстве на всех рынках своего присутствия и совместно с поставщиками внедрит политики ответственного использования лекарств, гласит заявление на сайте ресторанной сети. Компания обязуется завершить работу до конца 2023 года и подчеркивает, что намерена и дальше бороться с засильем антибиотиков в сельском хозяйстве, поскольку оно увеличивает микробную резистентность — одну из ключевых проблем здравоохранения.

Видео дня

Напомним, пять лет назад McDonald’s обещала установить цели по снижению использования антибактериальных препаратов в производстве говядины к 2020 году, но не смогла управиться в обещанный срок. В начале 2022 года десятки НКО, включая Всемирное общество защиты животных (WAP) и Совет по защите природных ресурсов (NRDC), собрали 25 тысяч подписей под обращением к руководству ресторанной сети — они призвали компанию выполнить взятое на себя обязательство, подчеркнув, что повышение антимикробной резистентности уже приводит к 1,27 млн смертей в год. Компания исправилась в прошлом декабре, установив для своих поставщиков цели по снижению использования антибиотиков в 10 регионах своего присутствия. Таким образом, McDonald’s покрыла 80% закупок говядины.

Plus-one.ru обратился к представителям российской компании «Вкусно и точка» (управляет ресторанами ушедшей с рынка РФ McDonald’s) с просьбой уточнить, планирует ли предприятие отдавать приоритет мясу поставщиков, которые ограничивают использование антибиотиков, но не получил ответа к моменту выхода текста.

С открытия первого антибиотика прошло почти сто лет — за это время препараты спасли сотни тысяч людей от смертельно опасных бактериальных заболеваний, таких как сифилис, пневмония, гангрена и язва. Но вместе с развитием антибиотиков стали эволюционировать и бактерии — они приобрели гены устойчивости (резистентности) к лекарствам. С каждым годом микроорганизмы вырабатывают новые типы устойчивости и эффективно обмениваются соответствующими генами. Так появляются инфекции, невосприимчивые практически ко всем видам антибиотиков. ВОЗ объявила резистентность бактерий к антибиотикам одной из 10 глобальных угроз человечеству.

Пример McDonald’s показывает, что поставщики мяса неохотно перестраивают свою работу, заявил Plus-one.ru президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Cергей Середа.

«Отказ от антибиотиков — это дополнительные издержки. Без них приходится улучшать условия содержания животных, менять кормовую базу, чаще проводить ветеринарные процедуры. Причина тут очень простая: фермеры не хотят тратить больше денег», — объясняет собеседник.

Среди других компаний, которые выдвигают своим поставщикам цели по снижению использования антибиотиков, — Burger King, KFC, Subway, Starbucks, Dunkin’ Donuts.

С Сергеем Середой согласен декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного университета Алексей Ермаков:

«Сегодня применение антибиотиков — самый дешевый способ сохранить здоровье животных и уменьшить таким образом стоимость продукции. Альтернативные пути более дорогие — это использование безопасных антимикробных препаратов: бактериофагов и бактериоцинов, а также пребиотиков. Да, мы не экономим на мясе, зато у нас люди не умирают».

В беседе с Plus-one.ru Алексей Ермаков отметил, что сегодня около 70% всех антибиотиков уходит на нужды животноводства, однако в конечном счете вещества попадают к людям.

По словам представителя движения «За права животных» Людмилы Зайцевой, высокая потребность животноводства в антибиотиках вызвана современными способами выращивания скота, которые ведут к снижению иммунитета: животные часто страдают от стресса, размещены в тесных пространствах, мало бывают на свежем воздухе. Специалист убеждена, что фермеры могли бы заботиться о здоровье животных и без применения антибактериальной терапии.

Как страны регулируют использование антибиотиков

В России опасность антимикробной резистентности признается на государственном уровне, однако по факту фермерам предоставлена автономия: они могут сами решать, в каких случаях и количествах давать животным лекарства. «В отличие от стран Европейского Союза, в России можно использовать антибактериальные препараты не только для лечения животных, но и для профилактики заболеваний, просто добавляя их в корма», — заявила Plus-one.ru Людмила Зайцева.

Применение антибиотиков в животноводстве ограничивает закон о ветеринарии, указывает Алексей Ермаков.

«Еще с 1993 года у нас заложено на уровне норм, что лечить животное может только специалист со средним и высшим ветеринарным образованием. Фактически же фермеры прекрасно лечат животных без посторонней помощи. На рынке никто не будет проверять, есть ли в мясе антибиотики», — объясняет эксперт.

По его мнению, для рационализации использования противомикробных препаратов необходимо налаживать сотрудничество между ветеринарами и медиками:

«Не гармонизированы подходы к лечению, перечни болезней, никто не мыслит в рамках комплексного подхода „Единое здоровье“ (когда здоровье человека, животных и окружающей среды рассматривается как связанные компоненты. — Прим. Plus-one.ru). Есть мир Минсельхоза и мир Минздрава, и они не пересекаются».

Напомним, в 2017 году в РФ была принята «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года». Согласно документу, законодатели должны рассмотреть возможность запрета «на ветеринарное применение антибиотиков в отсутствие заболеваний для стимуляции роста». Вместе с тем в стратегии говорится о необходимости «регулировки использования антибиотиков при изготовлении кормов» — такая формулировка не исключает, что препараты можно будет продолжать использовать для профилактики заболеваний. И пока подходы остаются прежними.

Наиболее существенного прогресса в отказе от антибиотиков в животноводстве удалось достичь Евросоюзу. С января 2022 года в ЕС заработал закон, запрещающий использовать противомикробные препараты для профилактики заболеваний. Благодаря нововведению колоть антибиотики можно только больным животным в индивидуальном порядке, а значит, фермеры не смогут компенсировать с помощью препаратов плохие условия содержания. Поскольку ЕС — крупнейший импортер продовольствия, то закону вынуждены подчиняться его поставщики.

Отметим, что с 2006 года в ЕС запрещено использовать антибиотики для ускорения роста скота — весьма распространенной практики среди фермеров по всему миру. Считается, что такие лекарства меняют микрофлору пищевода, что помогает животным лучше переварить пищу и быстрее расти. Отдельные страны Евросоюза успешно сокращали применение антибиотиков задолго до введения закона. Так, Дания начала вводить запреты на противомикробные препараты в животноводстве в 1995 году и уже к 2003-му сократила их использование наполовину. Нидерланды снизили потребление антибиотиков в сельском хозяйстве почти на 70% с 2009 по 2019 годы благодаря созданию здоровой среды для животных.

Хуже ситуация обстоит в США, где использование антибиотиков запрещено лишь в целях ускорения роста скота, а фермеры все еще могут легально давать животным препараты для профилактики заболеваний при наличии рекомендации от ветеринара. Как отмечают авторы научного журнала Scientific American, сейчас у министерства сельского хозяйства и Управления по надзору за качеством пищевых продуктов США нет полномочий, чтобы установить новые лимиты для использования антибиотиков — для этого нужно менять действующие законы через Конгресс.

«По мере того как западные страны будут сокращать потребление антибиотиков, производство мяса может переместиться туда, где это дешевле делать — в Африку и Азию. В таком случае применение противомикробных препаратов по-прежнему будет расти», — считает Алексей Ермаков.