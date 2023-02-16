Ученые выяснили, как голод влияет на здоровье печени

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что чередующаяся диета и физические упражнения могут улучшить здоровье людей с неалкогольной жировой болезнью печени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

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В исследовании приняли участие 80 взрослых человек с ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени. Добровольцы были рандомизированы в одну из четырех групп: группа голодания, группа аэробных упражнений , комбинированная группа и контрольная группа , в которой участники не вносили никаких изменений в свое поведение.

В течение трех месяцев у людей, которые тренировались и по дням чередовали голодание с неограниченным приемом пищи, наблюдалось повышение чувствительности к инсулину, а также уменьшение массы тела, жировой массы, окружности талии, жира в печени и биомаркеров заболевания, таких как уровень аланинтрансаминазы.