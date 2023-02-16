Какое количество чая повышает риск болезни Альцгеймера

Все вокруг твердят о чудесных свойствах чая, причём и чёрного, и зелёного, красного, белого и вообще всех цветов в палитре. Однако все продукты стоит употреблять в меру, даже невероятно полезные. Это лишний раз подтвердили китайские учёные из Гонконгского университета и Университета Сунь Ятсена. Они узнали дозировку чая, после которой возрастает риск деменции.

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Исследовательская группа изучила все работы в этой области, которые уже были опубликованы, и провела собственные изыскания. Учёные проанализировали данные более чем 54 000 человек, среди них были как абсолютно здоровые люди, так и пожилые, которые предрасположены к различным дегенеративным заболеваниям в силу возраста. А затем их привычку пить чай.

В итоге спецы выяснили, что если пить по 5–6 чашек чая в день, то риск Альцгеймера уменьшается, как и дерматита. Видимо, в таком количестве полезные свойства чая раскрываются на всю катушку и витамины с минералами начинают свою работу. Однако с каждой лишней чашкой чая защитный эффект снижается, пока не превращается во вредный. Если довести количество чая до 13 чашек в день и выше, то риск Альцгеймера повышается на 67,4%.

Теперь эксперты хотят понять, как именно чай влияет на организм и какие процессы происходят, когда полезный напиток превращается в отраву. Причём нутрициологи и раньше советовали не злоупотреблять чаем, потому что он не пропускает железо в кровь, а это приводит к постоянной вялости и проблемам с сердечком.