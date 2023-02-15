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46 минут назад

Спрашивайте в поликлиниках: создан новый способ исследования мозга вместо МРТ

Ferra.ru

Ученые из Университета Дьюка разработали сверхбыструю систему фотоакустической визуализации, способную заменить магнитно-резонансную томографию. Хотя МРТ все еще отлично справляется с получением таких же изображений, он страдает от низкого пространственного разрешения и не самого лучшего времени, которое требуется для получения измерений и построения изображения.

Создан новый способ исследования мозга вместо МРТ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Альтернативный метод визуализации, фотоакустическая микроскопия (PAM), использует импульсы лазерного излучения, направленные на орган. Импульсы вызывают ультразвуковую волну, которая улавливается для формирования изображения.

PAM может использовать лазерное излучение различной длины волны для воздействия на определенные структуры в организме, вплоть до молекулярного уровня. Это означает, что PAM может измерять, например, насыщение крови кислородом, кровоток и скорость метаболизма кислорода.

Недостатком PAM является то, что сканирование происходит медленно. Но эта проблема была решена исследователями с помощью разработки сверхбыстрой функциональной фотоакустической микроскопии (UFF-PAM), которая в два раза быстрее существующих систем PAM.

В настоящее время UFF-PAM используется только на животных, но ученые озвучили планы по разработке портативного UFF-PAM для использования на людях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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