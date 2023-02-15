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1 час назад

Медики доказали связь низкого внутричерепного давления со слепотой

Газета.Ru

Ученые Каунасского технологического университета в Литве представили дополнительные доказательства того, что внутричерепное давление играет важную роль при глаукоме.

Доказана связь низкого внутричерепного давления со слепотой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента, особенно в носовой зоне.

Исследование было опубликовано в журнале Diagnostics.

Глаукома нормального давления - это оптическая нейропатия с хронической потерей ганглиозных клеток сетчатки вследствие генетически обусловленной гиперчувствительности к повышению внутриглазного давления. На ее долю приходится до 50% всех случаев заболевания.

В исследование были включены 80 пациентов с ранней стадией глаукомы.

Во время исследования были проведены измерения внутриглазного и внутричерепного давления, а также поля зрения.

Исследование выявило несколько статистически значимых корреляций. Так, чем выше разница между внутриглазным и внутричерепным давлением, тем более значительное выпадение поля зрения пациента было зарегистрировано.

Наиболее выраженные потери произошли в носовой зоне.

"Выпадение поля зрения означает только одно - человек слепнет. Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента. Открытие дает новые возможности для медицинских работников в изучении причин и возможного лечения этой патологии", – заключили авторы.

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