Доказана связь низкого внутричерепного давления со слепотой

Ученые Каунасского технологического университета в Литве представили дополнительные доказательства того, что внутричерепное давление играет важную роль при глаукоме.

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Так, низкое внутричерепное давление коррелирует с ухудшением зрения пациента, особенно в носовой зоне.

Исследование было опубликовано в журнале Diagnostics.

Глаукома нормального давления - это оптическая нейропатия с хронической потерей ганглиозных клеток сетчатки вследствие генетически обусловленной гиперчувствительности к повышению внутриглазного давления. На ее долю приходится до 50% всех случаев заболевания.

В исследование были включены 80 пациентов с ранней стадией глаукомы.

Во время исследования были проведены измерения внутриглазного и внутричерепного давления, а также поля зрения.

Исследование выявило несколько статистически значимых корреляций. Так, чем выше разница между внутриглазным и внутричерепным давлением, тем более значительное выпадение поля зрения пациента было зарегистрировано.

Наиболее выраженные потери произошли в носовой зоне.