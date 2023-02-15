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12 минут назад

Новую технологию терапии рака создали в России

Мир24

В России разработана новая технология лечения рака, от которой не умирают здоровые клетки, сообщили РИА «Новости» в компании «Система-биотех».

Новую технологию терапии рака создали в России
Фото: Мир24Мир24

«Таргетной терапией называется точечное лечение злокачественных образований. Она считается более действенной и щадящей для организма, чем, например, химиотерапия, когда при уничтожении раковых клеток могут пострадать и здоровые», – пояснили в компании.

Отмечается, что в основе новой технологии лежит способ получения молекул, способных выявлять и уничтожать патологические белки, участвующие в развитии онкологических заболеваний и атеросклероза. Метод уже показал свою эффективность в экспериментах на клетках.

Разработанные учеными молекулы фактически выполняют роль «моста», который направляет патологический белок в лизосомы, где он разрушается, отметили в «Системах-биотех».

Отмечается, что в настоящее время компания занимается оформлением патента на свою разработку.

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