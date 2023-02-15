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2 часа назад

Опровергнута низкая распространенность ожирения у больных диабетом первого типа

Lenta.ru

Группа специалистов из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса опровергла низкую распространенность ожирения среди больных диабетом первого типа. Оказалось, что у лиц с диабетом этого типа частота ожирения такая же, как и у здоровых людей. Выводы исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые опровергли миф о диабете первого типа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диабет второго типа часто встречается у пожилых людей и людей с избыточным весом или ожирением. При этом диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием, которое развивается в детстве, но может встречаться и у взрослых. Диабет первого типа возникает из-за активации иммунной системы человека для атаки и разрушения собственных клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Как известно, именно гормон инсулин помогает клеткам поглощать глюкозу из крови. В результате пациенты с диабетом первого типа не могут самостоятельно вырабатывать достаточный уровень инсулина, поэтому вынуждены регулярно вводить его извне.

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В новой работе были изучены данные 128 тысяч человек за период с 2016 по 2021 год. Последующий анализ показал, что 34 процента взрослых с диабетом первого типа имели избыточный вес, а 28 процентов — страдали ожирением. В свою очередь практически такие же пропорции оказались и у участников без диабета: 36 и 28 процентов соответственно. У больных диабетом второго типа эта цифра составляет в общей сумме 86 процентов (избыточный вес или ожирение).

Кроме того, половина больных диабетом первого типа, у которых был избыточный вес или ожирение, получали рекомендации по образу жизни от врачей. Авторы полагают, что это может быть связано с тем, что инсулин, необходимый для лечения диабета первого типа, несет риск опасно низкого уровня сахара в крови (гипогликемии) в сочетании с интенсивными физическими упражнениями или резко сниженным потреблением калорий.

В отличие от этого явления для пациентов с диабетом второго типа были проведены крупные клинические испытания для разработки рекомендаций по снижению веса на основе диеты и физических упражнений, поэтому теперь необходимо провести подобные работы для лиц с диабетом первого типа, считают специалисты.

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