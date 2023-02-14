Ученые выяснили, что худые люди более приспособлены к жизни

Так, оказалось, что индивидуализм предсказывает ожирение у мужчин. Но для женщин такой связи найдено не было. Также выяснилось, что умение подстраиваться под обстоятельства и меняться было отрицательно связано с ожирением. То есть более худые люди оказались лучше приспособлены к изменениям. То же самое можно сказать про стремление «быть собой».