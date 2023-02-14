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36 минут назад

Ученые выяснили, что худые люди более приспособлены к жизни

Ferra.ru

Международная команда учёных проанализировала данные и выяснила, с чем связан вес в жизни человека.

Ученые выяснили, что худые люди более приспособлены к жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В частности авторы исследования изучали взаимосвязь между культурными особенностями стран и ожирением населения. Всего была изучена 51 страна.

Так, оказалось, что индивидуализм предсказывает ожирение у мужчин. Но для женщин такой связи найдено не было. Также выяснилось, что умение подстраиваться под обстоятельства и меняться было отрицательно связано с ожирением. То есть более худые люди оказались лучше приспособлены к изменениям. То же самое можно сказать про стремление «быть собой».

В целом, учёные пришли к выводу, что склонность к самоконтролю, самодисциплине и самосовершенствованию может способствовать профилактике ожирения.

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