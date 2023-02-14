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3 часа назад

Ученые из России разработали датчик, позволяющий выявить переутомление

runews24.ru

Специалисты из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова придумали специальный датчик, который позволяет определить уровень переутомления. Особенно важно следить за этим показателям спортсменам, чтобы не переутомлять организм без необходимости.

Ученые разработали датчик, позволяющий выявить переутомление
Фото: Елена Дабосс/РНФ Елена Дабосс/РНФ

В спорте для этого используется специальный анализ крови, который выявляет уровень глюкозы и лактата, указывающие на болезни или истощении. Российские ученые предлагают использовать для этих целей специальный датчик. При этом кровь спортсменов для проведения анализа не нужна, а достаточно пота.

В основе датчика лежит пигмент берлинская лазурь, наночастицы которого покрыты гексацианоферратом никеля, чтобы предотвратить их растворение.

Датчик уже прошел испытание. Опыты показали, что он показывает концентрацию глюкозы и лактата как в крови, так и в поте. Точность результата равна 99%, пишет «Газета.Ru».

Авторы надеются, что их датчик поможет спортсменам в тренировках.

Наука,МГУ,
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