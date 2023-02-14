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1 час назад

Ученые разработали препарат, позволяющий продлить срок хранения донорских органов

runews24.ru

Ученые нашли метод, позволяющий дольше хранить донорские органы. Так, специалисты из Мичиганского университета разработали препарат, который может перепрограммировать орган, в результате чего он дольше будет пригоден для трансплантации. Более того, средство улучшит результаты трансплантации, так как снизит риск отторжения, говорится в Science Translational Medicine.

Разработан препарат, позволяющий продлить срок хранения донорских органов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Препарат предлагают использовать при трансплантации сердца. Сегодня этот орган можно хранить не более четырех часов. После использование органа становится невозможным из-за накопившейся в нем молекулы под названием сукцинат.

После трансплантации накопившийся сукцинат при взаимодействии с кровью вызывает окислительный стресс, вызывающий повреждение органа, в следствие чего развивается сердечная недостаточность. Это основная причина ранней смерти пациентов после перенесенной трансплантации органа.

Ученые в свою очередь предлагают нейтрализовать сукцинат с помощью итаконата. В частности, метаболический эффект показал препарат вальпроевая кислота. При введении этого препарата в сердце в органе начинают вырабатываться антиоксиданты и противовоспалительные белки, которые помогают снять окислительный стресс, говорится в материале.

По мнению ученых, применение этого средства позволит увеличить время хранения органа, дав больше времени на пересадку.

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