Разработан препарат, позволяющий продлить срок хранения донорских органов

Ученые нашли метод, позволяющий дольше хранить донорские органы. Так, специалисты из Мичиганского университета разработали препарат, который может перепрограммировать орган, в результате чего он дольше будет пригоден для трансплантации. Более того, средство улучшит результаты трансплантации, так как снизит риск отторжения, говорится в Science Translational Medicine.

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Препарат предлагают использовать при трансплантации сердца. Сегодня этот орган можно хранить не более четырех часов. После использование органа становится невозможным из-за накопившейся в нем молекулы под названием сукцинат.

После трансплантации накопившийся сукцинат при взаимодействии с кровью вызывает окислительный стресс, вызывающий повреждение органа, в следствие чего развивается сердечная недостаточность. Это основная причина ранней смерти пациентов после перенесенной трансплантации органа.

Ученые в свою очередь предлагают нейтрализовать сукцинат с помощью итаконата. В частности, метаболический эффект показал препарат вальпроевая кислота. При введении этого препарата в сердце в органе начинают вырабатываться антиоксиданты и противовоспалительные белки, которые помогают снять окислительный стресс, говорится в материале.